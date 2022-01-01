Парковые скамейки

Городские парки — это не просто места для отдыха от шума и суеты. Это, прежде всего, территории, посвящённые природе. Она поражает своей красотой, освежает мысли, заряжает позитивом энергетический фон. Также она отличается высокой чувствительностью к изменениям, а потому любое необдуманное вторжение в её владения может привести к нарушению визуальной и духовной гармонии. Чтобы подобного не произошло, мы включили в каталог парковых скамеек только модели, которые органично вписываются в природное окружение и в то же время должным образом обеспечивают комфорт отдыхающих.

Особенности парковых скамеек из нашего ассортимента

На первый взгляд парковые скамейки ничем особым не отличаются. Тем не менее именно они больше всего подходят для установки вдоль аллей, вокруг открытых площадок, возле несущих историческую или культурную ценность объектов ландшафта, потому что:

очень просты по дизайну, благодаря чему не отвлекают внимание от пейзажных картин и природных мелодий. Декор в виде кованых или резных узоров если и присутствует, то только при условии поддержания растительных мотивов;

изготовлены полностью из натуральных материалов — древесины, металла — и обработаны защитными и декорирующими веществами, которые никоим образом не вредят окружающей среде;

обшиты брусками или досками по максимуму, за счёт чего хорошо сочетаются со стволами и ветвями деревьев;

окрашены исключительно в естественные древесные оттенки, которые помогают адаптировать изделия к характерной для природных композиций цветовой палитре.

В плане конструкции парковые скамейки тоже имеют некоторые особенности. Одни модели дополняются полочками-столиками, позволяющими избежать загромождения природного пространства излишними предметами. Другие с той же целью делаются сдвоенными. А есть и такие, которые функционируют как лавочки и как решётки для деревьев. То есть, покупая парковые скамейки, вы получаете возможность решить несколько задач сразу. А что касается стоимости, то вариантов хватает и для бюджетной категории, и для элиты. Выбирайте!