Меню
Каталог

Парковые скамейки

Банкетка «СКВЕР»
Банкетка «СКВЕР»
от 26 254
В наличии
Скамейка «СОСНОВЫЙ БОР»
Скамейка «СОСНОВЫЙ БОР»
от 32 553
В наличии
Скамейка «БЕРЕГОВАЯ»
Скамейка «БЕРЕГОВАЯ»
69 211
В наличии
Скамейка «ВОСТОК»
Скамейка «ВОСТОК»
33 999
В наличии
Скамейка парковая «ПУШКИНО»
Скамейка парковая «ПУШКИНО»
от 19 403
В наличии
Скамейка парковая «АЛЛЕЯ»
Скамейка парковая «АЛЛЕЯ»
от 16 447
В наличии
Скамейка садовая «СТРИТ»
Скамейка садовая «СТРИТ»
от 31 446
В наличии
Скамейка парковая «ЛОНДОН»
Скамейка парковая «ЛОНДОН»
от 32 522
В наличии
Скамейка парковая «КЛИН»
Скамейка парковая «КЛИН»
от 32 931
В наличии
Садово-парковая «ВРЕМЕНА ГОДА»
Садово-парковая «ВРЕМЕНА ГОДА»
от 18 189
В наличии
Скамейка уличная «КИСЛОВОДСК»
Скамейка уличная «КИСЛОВОДСК»
от 56 453
В наличии
Скамейка уличная «ЕССЕНТУКИ»
Скамейка уличная «ЕССЕНТУКИ»
от 56 453
В наличии
Скамейка уличная «ЯЛТА»
Скамейка уличная «ЯЛТА»
от 56 453
В наличии
Скамейка садовая «СИМФЕРОПОЛЬ»
Скамейка садовая «СИМФЕРОПОЛЬ»
от 24 723
В наличии
Скамейка садовая «СИМФЕРОПОЛЬ» банкетка
Скамейка садовая «СИМФЕРОПОЛЬ» банкетка
от 22 150
В наличии
Скамейка садовая «РОСТОВ»
Скамейка садовая «РОСТОВ»
от 20 326
В наличии
Скамейка парковая «РОСТОВ ДАБЛ»
Скамейка парковая «РОСТОВ ДАБЛ»
от 53 758
В наличии
Скамейка парковая «СКВЕР»
Скамейка парковая «СКВЕР»
от 24 462
В наличии
Скамейка парковая «ПРЕМИУМ»
Скамейка парковая «ПРЕМИУМ»
от 22 912
В наличии
Скамейка уличная «СОСНОВЫЙ БОР»
Скамейка уличная «СОСНОВЫЙ БОР»
52 279
В наличии
Скамейка уличная «ИЖЕВСК»
Скамейка уличная «ИЖЕВСК»
от 25 752
В наличии
Скамейка садовая «АРКА»
Скамейка садовая «АРКА»
от 19 415
В наличии
Диван «ПАРКОВЫЙ»
Диван «ПАРКОВЫЙ»
690 000
Под заказ
Чугунная скамейка «ВДНХ»
Чугунная скамейка «ВДНХ»
от 57 145
Под заказ
Скамейка чугунная парковая «ОТДЫХ»
Скамейка чугунная парковая «ОТДЫХ»
от 25 245
Под заказ
Скамейка парковая «ЯЛТА»
Скамейка парковая «ЯЛТА»
от 33 100
Под заказ
Парковая скамейка «ЯКОРЬ»
Парковая скамейка «ЯКОРЬ»
от 37 950
Под заказ
Парковая скамейка «БАЛЕТ»
Парковая скамейка «БАЛЕТ»
от 28 930
Под заказ

Парковые скамейки

Городские парки — это не просто места для отдыха от шума и суеты. Это, прежде всего, территории, посвящённые природе. Она поражает своей красотой, освежает мысли, заряжает позитивом энергетический фон. Также она отличается высокой чувствительностью к изменениям, а потому любое необдуманное вторжение в её владения может привести к нарушению визуальной и духовной гармонии. Чтобы подобного не произошло, мы включили в каталог парковых скамеек только модели, которые органично вписываются в природное окружение и в то же время должным образом обеспечивают комфорт отдыхающих.

Особенности парковых скамеек из нашего ассортимента

На первый взгляд парковые скамейки ничем особым не отличаются. Тем не менее именно они больше всего подходят для установки вдоль аллей, вокруг открытых площадок, возле несущих историческую или культурную ценность объектов ландшафта, потому что:

  • очень просты по дизайну, благодаря чему не отвлекают внимание от пейзажных картин и природных мелодий. Декор в виде кованых или резных узоров если и присутствует, то только при условии поддержания растительных мотивов;
  • изготовлены полностью из натуральных материалов — древесины, металла — и обработаны защитными и декорирующими веществами, которые никоим образом не вредят окружающей среде;
  • обшиты брусками или досками по максимуму, за счёт чего хорошо сочетаются со стволами и ветвями деревьев;
  • окрашены исключительно в естественные древесные оттенки, которые помогают адаптировать изделия к характерной для природных композиций цветовой палитре.

В плане конструкции парковые скамейки тоже имеют некоторые особенности. Одни модели дополняются полочками-столиками, позволяющими избежать загромождения природного пространства излишними предметами. Другие с той же целью делаются сдвоенными. А есть и такие, которые функционируют как лавочки и как решётки для деревьев. То есть, покупая парковые скамейки, вы получаете возможность решить несколько задач сразу. А что касается стоимости, то вариантов хватает и для бюджетной категории, и для элиты. Выбирайте!

Последние фото